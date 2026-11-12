В Лубенском районе Полтавской области обломки российского беспилотника повредили линию электропередачи. Из-за этого около 450 абонентов в Хорольской общине временно остались без электричества. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Обломки вражеского БПЛА упали на линию электропередачи в Лубенском районе и повредили её. В результате без электроснабжения остались около 450 абонентов в Хорольской общине. Речь идёт о временном отключении электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры. «В Лубенском районе обломками вражеского БПЛА повреждена линия электропередачи. Временно без света остались около 450 абонентов в Хорольской общине», — написал Дякивнич в своем Telegram-канале.

Энергетики уже приступили к ремонтным работам. Специалисты должны устранить повреждения и восстановить электроснабжение жителей общины. Точное время восстановления света пока не сообщается. Местных жителей просят следить за сообщениями областных и местных властей о ситуации с электроснабжением. О повреждении сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Утром 11 ноября Полтава подверглась атаке российских беспилотников, в городе раздалась серия взрывов. Об этом сообщили секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова и глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

В ночь на 10 ноября российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об атаке сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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