Глава Сбербанка Герман Греф заявил о резком ухудшении ситуации с корпоративными платежами во втором полугодии и прогнозирует сохранение этой негативной тенденции в 2027 году из-за экономических трудностей, роста налогов и последствий ударов по инфраструктуре.

«Мы видим увеличение налоговой нагрузки и положительную процентную ставку на уровне 8–10%. Все это вместе взятое никак не может свидетельствовать о том, что у нас блестящие перспективы», — отметил Греф в комментарии для Reuters.

По его словам, наибольшие проблемы испытывают компании строительной отрасли, офлайн-торговли, деревообработки и угольной промышленности, тогда как в целом по стране к началу осени проблемными стали почти 13% банковских кредитов бизнесу на сумму более 13 триллионов рублей (157 миллиардов долларов США ().

Источник: информационное агентство Reuters.

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