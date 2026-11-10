Росіяни почали маскувати вибухівку під гілки дерев

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Російські окупанти почали використовувати новий спосіб маскування вибухових пристроїв — ховають їх під виглядом гілок дерев. Такі предмети можуть здетонувати від дотику або навіть спроби перевернути їх.

За інформацією співрозмовників видання, вибухові пристрої російська армія маскує під звичайні гілки. Для їх виготовлення можуть використовувати водопровідний шланг, обклеєний плівкою, усередині якого розміщують вибухову речовину та магнітний ініціатор.

Особливу небезпеку становить механізм спрацювання: вибух може статися внаслідок дотику до предмета або спроби його перевернути.

Військових і цивільних закликають бути особливо обережними на прифронтових територіях, не наближатися до підозрілих предметів і в жодному разі не торкатися їх.

У разі виявлення потенційно небезпечної знахідки необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.

На Сумщині помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді. Юнака з численними травмами доправили до лікарні, але врятувати його медикам не вдалося.

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