Россияне начали маскировать взрывчатку под ветки деревьев

Российские оккупанты начали применять новый способ маскировки взрывных устройств — они прячут их под видом ветвей деревьев. Такие предметы могут взорваться при прикосновении или даже при попытке перевернуть их.

По информации собеседников издания, российская армия маскирует взрывные устройства под обычные ветки. Для их изготовления могут использовать водопроводный шланг, обклеенный пленкой, внутри которого размещают взрывчатое вещество и магнитный инициирующий механизм.

Особую опасность представляет механизм срабатывания: взрыв может произойти в результате прикосновения к предмету или попытки его перевернуть.

Военных и гражданских призывают быть особенно осторожными на прифронтовых территориях, не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае не прикасаться к ним.

В случае обнаружения потенциально опасной находки необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в соответствующие службы.

Напомним, вблизи села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.

В Сумской области скончался 17-летний парень, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине. Юношу с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

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