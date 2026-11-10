Rosjanie zaczęli ukrywać materiały wybuchowe pod gałęziami drzew

Rosyjscy okupanci zaczęli stosować nową metodę maskowania ładunków wybuchowych — ukrywają je pod postacią gałęzi drzew. Takie przedmioty mogą wybuchnąć przy dotknięciu, a nawet przy próbie ich przewrócenia.

Według informacji przekazanych przez rozmówców gazety, armia rosyjska maskuje ładunki wybuchowe pod zwykłe gałęzie. Do ich produkcji mogą wykorzystywać wąż wodociągowy oklejony folią, w którego wnętrzu umieszczają materiał wybuchowy oraz zapalnik magnetyczny.

Szczególne zagrożenie stanowi mechanizm wyzwalający: wybuch może nastąpić w wyniku dotknięcia przedmiotu lub próby jego odwrócenia.

Wojskowych i cywilów wzywa się do zachowania szczególnej ostrożności na terenach przyfrontowych, nie zbliżania się do podejrzanych przedmiotów i pod żadnym pozorem ich nie dotykania.

W przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznego znaleziska należy oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby.

Przypomnijmy, że w pobliżu wsi Mukoszyn w rejonie Kamień-Kaszirski traktor wpadł na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.

W obwodzie sumskim zmarł 17-letni chłopak, który wpadł na przedmiot wybuchowy w gminie Worożbia. Młodzieniec z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.

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