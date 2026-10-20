Трактор підірвався на протитанковій міні на Волині, є загиблий та поранений
Поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.
Унаслідок вибуху 55-річний майстер лісу загинув на місці від отриманих травм, а його 41-річний колега отримав поранення та був госпіталізований. За попередньою інформацією, працівники здійснювали вирубку дерев у лісовому масиві.
Слідчі поліції передали матеріали справи до Державного бюро розслідувань для встановлення всіх обставин трагедії.
Джерело: поліція Волині.
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