Трактор підірвався на протитанковій міні на Волині, є загиблий та поранений

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Поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.

Унаслідок вибуху 55-річний майстер лісу загинув на місці від отриманих травм, а його 41-річний колега отримав поранення та був госпіталізований. За попередньою інформацією, працівники здійснювали вирубку дерев у лісовому масиві.

Слідчі поліції передали матеріали справи до Державного бюро розслідувань для встановлення всіх обставин трагедії.

Джерело: поліція Волині.

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