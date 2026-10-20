Трактор подорвался на противотанковой мине на Волыни, есть погибший и раненый

Недалеко от села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.

В результате взрыва 55-летний лесничий скончался на месте от полученных травм, а его 41-летний коллега получил ранения и был госпитализирован. По предварительной информации, работники проводили вырубку деревьев в лесном массиве.

Следователи полиции передали материалы дела в Государственное бюро расследований для установления всех обстоятельств трагедии.

Источник: полиция Волыни.

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