W rejonie Wołczańskiego wykryto rosyjskie drony z ukraińską symboliką

Operatorzy dronów z dywizjonu rakiet przeciwlotniczych 57. oddzielnej brygady motopiechotnej przechwycili dwa rosyjskie drony uderzeniowe „Molnia” na kierunku Wołczańskim. Na kadłubach wrogich dronów widniała ukraińska symbolika.

W brygadzie oświadczono, że rosyjscy okupanci zaczęli wykorzystywać ukraińską symbolikę do maskowania swoich dronów uderzeniowych. Według wojskowych w ten sposób przeciwnik może próbować atakować obiekty cywilne, a odpowiedzialność za ataki zrzucać na Siły Zbrojne Ukrainy.

„Okupanci zaczęli maskować swoje drony bojowe pod ukraińskie. Uderzyć w obiekty cywilne dronem z ukraińską flagą, a potem twierdzić, że to sprawka Sił Zbrojnych Ukrainy? Całkiem w stylu rosyjskich okupantów. Na szczęście nasze Siły Dronowe zneutralizowały oba cele, nie pozwalając wrogowi zrealizować swojego planu” – napisano na stronie 57. brygady.

Oba drony udało się zneutralizować, zanim przeciwnik zdołał zrealizować swój plan.

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Film przedstawiający przechwycenie opublikowano na oficjalnej stronie 57. oddzielnej brygady motopiechotnej im. atamana Kostia Gordienko.

Przypomnijmy, że rosyjscy okupanci zaczęli stosować nową metodę maskowania ładunków wybuchowych — ukrywają je pod postacią gałęzi drzew. Takie przedmioty mogą wybuchnąć przy dotknięciu lub nawet przy próbie ich przewrócenia.

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