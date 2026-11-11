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Дронарі зенітного ракетного дивізіону 57-ї окремої мотопіхотної бригади перехопили два російські ударні безпілотники «Молнія» на Вовчанському напрямку. На корпусах ворожих дронів була нанесена українська символіка.

У бригаді заявили, що російські окупанти почали використовувати українську символіку для маскування своїх ударних безпілотників. За словами військових, таким чином противник може намагатися атакувати цивільні об'єкти, а відповідальність за удари перекладати на ЗСУ.

«Окупанти почали маскувати свої ударні дрони під українські. Вдарити по цивільних дроном з українським прапором, а потім заявити, що це зробили ЗСУ? Цілком у стилі російських окупантів. На щастя, наші Дронові сили знешкодили обидві цілі, не давши ворогу реалізувати свій задум», — написали на сторінці 57-ї бригади.

Обидва безпілотники вдалося знешкодити до того, як противник зміг реалізувати свій задум.

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Відео перехоплення опублікували на офіційній сторінці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Нагадаємо, російські окупанти почали використовувати новий спосіб маскування вибухових пристроїв — ховають їх під виглядом гілок дерев. Такі предмети можуть здетонувати від дотику або навіть спроби перевернути їх.

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