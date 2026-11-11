ВСУ нанесли удар по важному мосту оккупантов возле Новоазовска

В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли серьезный ущерб мосту в селе Гусельщиково Новоазовского района во временно оккупированной Донецкой области.

Переправа была важной частью сухопутного маршрута, по которому оккупанты доставляют боеприпасы и горючее в Крым.

Об уничтожении сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Мост использовался в качестве объездного пути на время ремонта другой переправы через реку Грузкий Еланчик.

После повреждения моста на этом участке образовались пробки. Российские грузовики из пункта пропуска Весело-Вознесенка начали перенаправлять через Успенку, что увеличивает маршрут как минимум на 150 километров.

Источник: Петр Андрющенко

Ночью 19 августа Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях. В частности, были поражены три склада беспилотников, средства управления и автомобильный мост в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях и в оккупированном Крыму.

В России в Архангельской области обрушился мост через реку Виледь, в результате чего с рельсов сошел грузовой поезд. На месте аварии перевернулись вагоны-цистерны: часть осталась возле путей, другие оказались за пределами железнодорожного полотна.

Также агенты военного движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

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