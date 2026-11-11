11月10日深夜，乌克兰国防军对位于临时被占领的顿涅茨克州新亚速斯基区古塞尔什奇科夫村的一座桥梁造成了严重破坏。

该桥梁是占领者向克里米亚运送弹药和燃料的陆路运输线上的重要环节。

占领研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了此次打击行动。该桥此前被用作绕行路线，以替代正在维修的、横跨格鲁兹基·耶兰奇克河的另一座渡口。

桥梁受损后，该路段出现了交通拥堵。从韦塞洛-沃兹涅森卡检查站出发的俄罗斯卡车开始改道经乌斯彭卡通行，这使得行车路线至少增加了150公里。

来源：彼得·安德鲁申科

8月19日夜间，乌克兰国防军对临时被占领土上俄罗斯占领军的重要军事目标实施了打击。 具体而言，在扎波罗热州、赫尔松州、顿涅茨克州、卢甘斯克州以及被占领的克里米亚地区，有三处无人机仓库、指挥设施和一座公路桥遭到打击。

在俄罗斯阿尔汉格尔斯克州，横跨维莱德河的一座桥梁坍塌，导致一列货运列车脱轨。事故现场，多节罐车翻倒：部分仍停留在轨道旁，其余则滑出轨道范围。

此外，“阿特什”军事行动组织的成员还破坏了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克附近的三处铁路信号箱。

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