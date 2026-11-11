W nocy z 10 na 11 listopada Siły Obronne Ukrainy poważnie uszkodziły most we wsi Gusielszczikowe w rejonie Nowoazowskim na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego.

Przejście to stanowiło ważny element trasy lądowej, którą okupanci dostarczają amunicję i paliwo na Krym.

O zniszczeniu poinformował kierownik Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andriuszczenko. Most służył jako trasa objazdowa na czas remontu innego przeprawowego mostu przez rzekę Gruzki Jełanczyk.

Po uszkodzeniu mostu na tym odcinku powstały korki. Rosyjskie ciężarówki z przejścia granicznego Wesoło-Woznesienka zaczęto kierować przez Uspienkę, co wydłuża trasę o co najmniej 150 kilometrów.

Źródło: Petro Andriuszczenko

W nocy z 19 sierpnia Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów na tymczasowo zajętych terytoriach. W szczególności zniszczono trzy magazyny dronów, centra dowodzenia oraz most samochodowy w obwodach zaporoskim, chersońskim, donieckim, ługańskim oraz na okupowanym Krymie.

W Rosji, w obwodzie archangielskim, zawalił się most nad rzeką Wiled, w wyniku czego z torów wykoleił się pociąg towarowy. Na miejscu wypadku przewróciły się cysterny: część z nich pozostała przy torach, inne znalazły się poza torowiskiem.

Ponadto agenci ruchu wojskowego „ATESZ” unieruchomili trzy szafy kolejowe w pobliżu miejscowości Ługańskie w obwodzie donieckim, a także w Roziwce i Molochansku w obwodzie zaporoskim.

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