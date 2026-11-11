俄罗斯用无人机袭击了沃伦地区，一处停车场起火

今天上午，即11月11日，在沃伦州科韦尔地区，因敌方袭击导致一处停车场发生火灾。

大火吞噬了一辆卡车的挂车，导致一辆汽车被烧毁，另有三辆受损。

救援人员迅速赶到现场并扑灭了火势，阻止了火势的进一步蔓延。

幸运的是，此次事件中没有人员伤亡。

11月11日上午，波尔塔瓦遭到俄罗斯无人机袭击，市内响起了一连串爆炸声。波尔塔瓦市议会秘书卡捷琳娜·亚姆什奇科娃和地区军事行政长官维塔利·迪亚基夫尼奇通报了这一情况。

此外，俄罗斯还袭击了敖德萨州的能源基础设施，导致13.5万用户断电。

截至11月11日上午，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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