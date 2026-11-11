俄罗斯袭击了赫梅利尼茨基州的一处能源设施，该地区部分区域断电

11月11日晚，俄军对赫梅利尼茨基州发动了袭击。占领军的目标是一处能源基础设施，该设施受损导致该地区部分区域断电。

据他介绍，此次袭击导致电力设备受损。因此，谢佩蒂夫斯基区发生了紧急停电。此外，袭击现场还发生了火灾。

目前，电力工作人员正在努力恢复供电。

乌克兰国家电力公司“乌克兰能源”强调，目前该国电力系统不存在电力短缺问题，而在某些地区，在用电高峰期甚至不得不限制“绿色”发电的运行。 尽管如此，由于一系列关键因素，停电仍成为一种无奈之举。

主要原因是敌方对部分地区的发电设施进行了系统性破坏，导致这些地区电力严重短缺，迫使电力需从数百公里外输送，而这在任何项目规划中都未曾预料到。 此外，侵略者还将大部分攻击力量集中到了主干电网之上。

敌方的新战术是持续打击变电站以及输电和配电线路，特别是在用电量大的大城市周边。 因此，即使其他地区电力供应过剩，向特定方向输送所需电量也变得极其困难，甚至完全无法实现。

频繁的空袭警报进一步加剧了局势：俄军反复袭击技术人员和特种设备的工作地点，导致抢修工作无法迅速展开。

这些因素综合导致部分地区的用户面临停电，而其余地区则没有用电限制，甚至不得不将多余的电力出口。

电力部门正竭尽全力消除袭击造成的后果，并在每次炮击后恢复供电。 专家呼吁民众在实施强制限电的地区节约用电，因为降低电网负荷能直接缩短停电时间。

赫梅利尼茨基州州长谢尔盖·图林通报了这一情况。

俄罗斯对赫梅利尼茨基州的袭击造成一家企业受损，并有一人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫市及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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