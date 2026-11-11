Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim; część rejonu pozostaje bez prądu

Wieczorem 11 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód chmielnicki. Celem okupantów był obiekt infrastruktury energetycznej, którego uszkodzenie spowodowało, że część rejonu pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Jak poinformował, w wyniku ataku uszkodzono sprzęt energetyczny. Z tego powodu w rejonie Szepetowem doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej. Ponadto w miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Obecnie pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

W NEC „Ukrenergo” podkreślono, że obecnie nie ma niedoboru mocy w krajowym systemie energetycznym, a w niektórych obwodach w okresach szczytowego zapotrzebowania konieczne jest nawet ograniczanie pracy „zielonych” źródeł energii. Mimo to przerwy w dostawach stają się nieuniknioną koniecznością z powodu szeregu krytycznych czynników.

Główną przyczyną jest systematyczne niszczenie przez wroga obiektów wytwórczych w poszczególnych obwodach, co doprowadziło do wysokiego poziomu deficytu energii w tych regionach i zmusza do przesyłania prądu na odległość setek kilometrów, czego żadne projekty nigdy nie przewidywały. Ponadto agresor skierował większość swoich środków rażenia na sieci przesyłowe.

Nowa taktyka wroga polega na nieustannych atakach na podstacje oraz linie systemów przesyłu i dystrybucji, zwłaszcza w pobliżu dużych miast o wysokim zużyciu energii. Z tego powodu przesyłanie niezbędnych ilości energii elektrycznej w określonych kierunkach staje się niezwykle trudne lub niemożliwe, nawet przy nadwyżce w innych regionach.

Sytuację komplikują również ciągłe alarmy powietrzne: Rosjanie zadają powtarzające się uderzenia w miejsca pracy specjalistów i sprzętu specjalistycznego, przez co nie da się operacyjnie przeprowadzać prac awaryjno-naprawczych.

W sumie czynniki te powodują, że odbiorcy w niektórych obwodach pozostają bez prądu, podczas gdy w pozostałych regionach nie ma ograniczeń, a nadwyżkę mocy trzeba eksportować.

Pracownicy sektora energetycznego robią wszystko, co w ich mocy, aby zlikwidować skutki ataków i przywrócić zasilanie po każdym ostrale. Specjaliści zwracają się do obywateli z prośbą o oszczędne zużycie energii elektrycznej w regionach objętych przymusowymi ograniczeniami, ponieważ mniejsze obciążenie sieci bezpośrednio skraca czas trwania przerw w dostawach.

Poinformował o tym szef Obwodnej Administracji Hmelnickiej Siergiej Tyurin.

Rosyjski atak na obwód chmielnicki spowodował zniszczenia w zakładzie, jest jedna osoba ranna.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Syniegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Czytaj nas na