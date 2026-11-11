Герой Украины Алексей Капелюшный рассказал, как похитил в российской тюрьме списки украинских пленных

Герой Украины, сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Алексей Капелюшный во время пребывания в российском плену похитил документы со списками украинских военнопленных. В них были фамилии военных, о судьбе которых их родные могли ничего не знать или считать их пропавшими без вести или погибшими.

По словам Алексея Капелюшного, инцидент произошел во время одного из допросов в российской тюрьме.

Туда приехали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. В какой-то момент одному из них позвонили и попросили принести флешку.

«Ему позвонили и попросили: занеси им флешку. Я прямо услышал это по телефону: занеси флешку. Парень просто берет флешку и выходит из кабинета», — вспомнил военный.

На столе остались документы и ноутбуки. Среди бумаг Капелюшный заметил скрепленную степлером пачку листов формата А4. На них были фамилии украинских военных, которых содержали в этой тюрьме.

«Я заглянул по углам — камер, похоже, нет. И эти бумаги с фамилиями. Недолго думая, я просто засунул эти бумаги за пояс, спрятал их и всё», — рассказал он.

Военный понимал, насколько важными эти документы могут быть для семей украинских защитников. Ведь у некоторых семей не было подтверждения, что их близкие живы и находятся в плену.

«Это будет очень полезная информация, потому что не все знали, что кто-то жив, кого-то считали пропавшим без вести, кого-то погибшим. А здесь – прямое доказательство того, что люди живы», – пояснил Капелюшный.

После похищения документов Алексею Капелюшному нужно было незаметно сохранить их в камере, чтобы российские надзиратели не нашли бумаги.

Во время интервью его спросили, искали ли впоследствии пропавшие документы. Военный рассказал, что спрятал их внутри матраса.

«У меня руки, слава Богу, на месте. Я аккуратно расшил матрасик. Я туда их спрятал. И там эти бумаги лежали до определенного момента», — ответил он.

Алексей Капелюшный — сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ и Герой Украины. Во время боевых действий в Донецкой области он уничтожал российскую технику и личный состав с помощью гранатомета РПГ-7.

18 марта 2022 года Капелюшный вместе с побратимами оказался в окружении. Украинские военные организовали круговую оборону в одном из домов. После гибели всех побратимов сержант продолжил оказывать сопротивление противнику.

В результате взрыва гранаты он получил тяжелые ранения и перелом ноги. Из-за полученных травм военный впоследствии был вынужден самостоятельно ампутировать конечность.

После этого Алексей Капелюшный попал в российский плен. 29 июня 2022 года его вернули в Украину. Несмотря на пережитое, защитник продолжил службу в Десантно-штурмовых войсках.

Об этом Капелюшный рассказал в интервью «Армия FM»

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