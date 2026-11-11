Bohater Ukrainy Ołeksij Kapeluszny opowiedział, jak wywiózł z rosyjskiego więzienia listy ukraińskich jeńców wojennych

Bohater Ukrainy, sierżant Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Kapeluszny, podczas pobytu w rosyjskiej niewoli wykradł dokumenty zawierające listy ukraińskich jeńców wojennych. Zawierały one nazwiska żołnierzy, o których losie ich bliscy mogli nic nie wiedzieć lub uznawać ich za zaginionych bez śladu lub poległych.

Według Oleksija Kapelusznego zdarzenie miało miejsce podczas jednego z przesłuchań w rosyjskim więzieniu.

Przybyli tam funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa RF. W pewnym momencie jeden z nich odebrał telefon i poproszono go o przyniesienie pendrive’a.

„Zadzwonili do niego i poprosili: przynieś im pendrive’a. Dosłownie usłyszałem to przez telefon: przynieś pendrive’a. Facet po prostu bierze pendrive’a i wychodzi z gabinetu” – wspominał żołnierz.

Na stole pozostały dokumenty i laptopy. Wśród papierów Kapeluszny zauważył zszytą zszywaczem paczkę kartek formatu A4. Znajdowały się na nich nazwiska ukraińskich żołnierzy przetrzymywanych w tym więzieniu.

„Zauważyłem, że w rogach nie ma kamer. I te dokumenty z nazwiskami. Nie zastanawiając się długo, po prostu włożyłem te dokumenty do spodni, schowałem je i tyle” – opowiedział.

Żołnierz zdawał sobie sprawę, jak ważne mogą być te dokumenty dla rodzin ukraińskich obrońców. Niektóre rodziny nie miały bowiem potwierdzenia, że ich bliscy żyją i przebywają w niewoli.

„To będzie bardzo przydatna informacja, bo nie wszyscy wiedzieli, że ktoś żyje; niektórych uważano za zaginionych bez śladu, a innych za poległych. A tu mamy bezpośredni dowód, że ci ludzie żyją” – wyjaśnił Kapeluszny.

Po wykradzeniu dokumentów Ołeksij Kapeluszny musiał dyskretnie przechować je w celi, aby rosyjscy strażnicy ich nie znaleźli.

Podczas wywiadu zapytano go, czy później szukano zaginionych dokumentów. Żołnierz opowiedział, że schował je wewnątrz materaca.

„Na szczęście mam jeszcze ręce. Ostrożnie rozprułem materac. Tam je schowałem. I tam te dokumenty leżały do pewnego momentu” – odpowiedział.

Oleksij Kapeluszny – sierżant Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Bohater Ukrainy. Podczas działań bojowych w obwodzie donieckim niszczył rosyjski sprzęt i personel za pomocą granatnika RPG-7.

18 marca 2022 roku Kapeluszny wraz z towarzyszami broni znalazł się w okrążeniu. Ukraińscy żołnierze zorganizowali obronę okrężną w jednym z budynków. Po polegnięciu wszystkich towarzyszy broni sierżant nadal stawiał opór przeciwnikowi.

W wyniku wybuchu granatu odniósł ciężkie rany i złamał nogę. Z powodu odniesionych obrażeń żołnierz został później zmuszony do samodzielnej amputacji kończyny.

Następnie Oleksij Kapeluszny trafił do rosyjskiej niewoli. 29 czerwca 2022 roku został odesłany do Ukrainy. Pomimo tego, co przeszedł, obrońca kontynuował służbę w Wojskach Desantowo-Szturmowych.

O tym Kapeluszny opowiedział w wywiadzie dla „Armia FM”

Przypomnijmy, że podczas rozmów w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Negocjacje w Abu Zabi: Witkoff i Kushner będą pracować nad kwestią terytorialną.

Przedstawiciele Ukrainy przybyli 10 listopada do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

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