Герой України Олексій Капелюшний розповів, як викрав у російській в’язниці списки українських полонених

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Герой України, сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Олексій Капелюшний під час перебування в російському полоні викрав документи зі списками українських військовополонених. У них були прізвища військових, про долю яких їхні рідні могли нічого не знати або вважати їх зниклими безвісти чи загиблими.

За словами Олексія Капелюшного, випадок стався під час одного з допитів у російській в’язниці.

Туди приїхали співробітники Федеральної служби безпеки РФ. У певний момент одному з них зателефонували та попросили принести флешку.

«Йому зателефонували і попросили: занеси їм флешку. Я прям почув це в телефон: занеси флешку. Чувак просто бере флешку і виходить з кабінету», – пригадав військовий.

На столі залишилися документи та ноутбуки. Серед паперів Капелюшний помітив скріплену степлером пачку аркушів формату А4. На них були прізвища українських військових, яких утримували в цій в’язниці.

«Я побачив по куткам, ну камер наче нема. І ці папери з прізвищами. Недовго думаючи, я просто схопив ці папери в штани, заховав їх і все», – розповів він.

Військовий розумів, наскільки важливими ці документи можуть бути для родин українських захисників. Адже деякі сім’ї не мали підтвердження, що їхні близькі живі та перебувають у полоні.

«Буде дуже корисна інформація, бо не всі знали, що хтось живий, когось вважали безвісти зниклим, когось загиблим. А тут прямий доказ, що люди живі», – пояснив Капелюшний.

Після викрадення документів Олексію Капелюшному потрібно було непомітно зберегти їх у камері, щоб російські наглядачі не знайшли папери.

Під час інтерв’ю його запитали, чи шукали згодом зниклі документи. Військовий розповів, що сховав їх усередині матраца.

«У мене руки, дякувати Богу, на місці. Я акуратненько розшив матрасик. Я туди заховав. І там ці папери лежали до певного моменту», – відповів він.

Олексій Капелюшний — сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ та Герой України. Під час бойових дій на Донеччині він знищував російську техніку й особовий склад за допомогою гранатомета РПГ-7.

18 березня 2022 року Капелюшний разом із побратимами опинився в оточенні. Українські військові організували кругову оборону в одному з будинків. Після загибелі всіх побратимів сержант продовжив чинити опір противнику.

Унаслідок вибуху гранати він зазнав важких поранень і перелому ноги. Через отримані травми військовий згодом був змушений самостійно ампутувати кінцівку.

Після цього Олексій Капелюшний потрапив у російський полон. 29 червня 2022 року його повернули в Україну. Попри пережите, захисник продовжив службу в Десантно-штурмових військах.

Про це Капелюшний розповів в інтерв’ю «Армія FM»

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