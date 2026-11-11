乌克兰英雄、乌克兰武装部队空降突击部队中士奥列克西·卡佩柳什尼在被俄方俘虏期间，偷走了载有乌克兰战俘名单的文件。 这些文件中记载了军人的姓氏，而他们的亲属可能对这些人的下落一无所知，或者认为他们已失踪或阵亡。

据奥列克西·卡佩柳什尼称，此事发生在俄罗斯监狱的一次审讯期间。

当时，俄罗斯联邦安全局的工作人员来到了那里。在某个时刻，其中一人接到电话，被要求带一个U盘过来。

“有人给他打电话，要求：把U盘带给他们。我直接从电话里听到了这句话：把U盘带给他们。那家伙就拿上U盘，走出了办公室，”这位军人回忆道。

桌上留下了文件和笔记本电脑。在这些文件中，卡佩柳什尼注意到一沓用订书机订在一起的A4纸。上面写着被关押在这所监狱里的乌克兰军人的姓氏。

“我环顾四周，好像没有监控摄像头。还有那堆写着姓名的纸张。我没多想，直接把这些纸塞进裤兜里藏了起来，就这样，”他说道。

这位军人深知这些文件对乌克兰守卫者的家属来说有多么重要。毕竟，有些家庭连亲人还活着、正被俘虏的证明都没有。

“这些信息将非常有用，因为并非所有人都知道有人还活着，有人被视为失踪，有人被认为已经阵亡。而这里有直接证据证明这些人还活着，”卡佩柳什尼解释道。

在偷出文件后，奥列克西·卡佩柳什尼需要悄悄将它们藏在牢房里，以免被俄罗斯看守发现。

在采访中，有人问他后来是否有人搜查过那些失踪的文件。这位军人透露，他把文件藏在了床垫里面。

“谢天谢地，我的双手还完好无损。我小心地把床垫拆开，把文件藏了进去。这些文件就在那里一直放着，直到某个时刻，”他回答道。

奥列克西·卡佩柳什尼是乌克兰武装部队空降突击部队的下士，也是乌克兰英雄。在顿涅茨克地区的战斗中，他使用RPG-7榴弹发射器摧毁了俄罗斯的装备和人员。

2022年3月18日，卡佩柳什尼与战友们一同陷入包围。乌克兰军人在一栋建筑内组织了环形防御。在所有战友牺牲后，这位中士继续抵抗敌人。

因手榴弹爆炸，他身受重伤并导致腿部骨折。由于伤势过重，这名军人随后被迫自行截肢。

此后，奥列克西·卡佩柳什尼被俄军俘虏。2022年6月29日，他被遣返回乌克兰。尽管经历了这一切，这位捍卫者仍继续在空降突击部队服役。

卡佩柳什尼在接受“军队FM”采访时谈到了此事

需要指出的是，在阿布扎比举行的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，双方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在与俄方接下来的接触中提出这一问题。

11月10日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会议。

在阿布扎比举行的首轮谈判中，美国、乌克兰和欧洲伙伴就结束战争的方案进行了磋商。美国特别代表史蒂夫·维特科夫表示，关键议题包括对乌克兰的安全保障、北约的作用以及欧洲未来的安全架构。

阿布扎比谈判：维特科夫和库什纳将就领土问题展开磋商。

乌克兰代表团于11月10日抵达阿布扎比，乌克兰、美国和俄罗斯将在此举行会谈。会议定于09:50开始。

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