Росія атакувала енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення у восьми областях

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Упродовж доби 10 листопада 2026 року російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок 11 листопада внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електроенергії у восьми областях.

За даними Міненерго, через російські удари знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Найскладнішою залишається ситуація на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Проблеми з електропостачанням зберігаються і в прифронтових регіонах. Там енергетична інфраструктура щодня зазнає систематичних атак через бойові дії та російські обстріли.

«Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Минулої доби у Слов’янську Донецької області під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під удар російського безпілотника.

Унаслідок атаки один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії.

Повернутися до прогнозованих графіків зможуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Міненерго також повідомили, що в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.

«Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину», – наголосили у відомстві.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та працюють над стабілізацією електропостачання в постраждалих регіонах.

Про це повідомляє пресцентр Міненерго.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

Упродовж 10 листопада російські війська атакувалиМиколаївську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та автомобіль, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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