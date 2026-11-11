俄罗斯袭击了能源基础设施，八个州出现停电

2026年11月10日全天，俄军继续袭击乌克兰的能源基础设施。截至11月11日上午，由于炮击，八个州的部分用户断电。

据能源部数据，受俄罗斯袭击影响，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、扎波罗热州、基辅州、罗夫诺州、哈尔科夫州、敖德萨州和切尔尼戈夫州均出现停电情况。

其中，基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和敖德萨州的局势最为严峻。

前线地区的供电问题依然存在。由于战事和俄罗斯的炮击，当地能源基础设施每天都遭受系统性袭击。

“电力工作者正昼夜不息地工作，以尽快修复受损设备。持续的空袭警报和再次遭到炮击的威胁，使修复工作变得更加困难，”通报中写道。

过去24小时内，在顿涅茨克州斯拉维扬斯克市，一支电力维修队在执行公务时遭到俄罗斯无人机袭击。

此次袭击导致一名工作人员受伤。他已被送往医院，医护人员正在为其提供必要的救治。

在哈尔科夫州，由于设备损坏及高压电网电压下降，不得不实施紧急停电。

待电力系统状况稳定后，将恢复按计划供电。

能源部还表示，乌克兰大部分地区实行按小时轮流停电，并对工业用户实施了限电措施。

“由于持续遭受攻击，供电状况在一天内可能迅速变化，有时甚至每小时变化数次，”该部强调道。

电力部门人员正在继续修复受损设备，并致力于稳定受灾地区的电力供应。

乌克兰能源部新闻中心报道了这一消息。

俄军继续对敖德萨州的能源基础设施发动袭击。由于能源设施受损，约13.5万用户断电。此外，已知有1人受伤。

11月10日当天，俄军曾出动无人机袭击尼古拉耶夫州。据该州军事行政当局通报，袭击导致多栋民宅和一辆汽车受损。

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄军袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82栋房屋受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

关注我们在