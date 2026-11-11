Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną; w ośmiu obwodach doszło do przerw w dostawach prądu

W ciągu doby 10 listopada 2026 r. wojska rosyjskie kontynuowały ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według stanu na poranek 11 listopada w wyniku ostrzałów część odbiorców pozostała bez prądu w ośmiu obwodach.

Według danych Ministerstwa Energii, w wyniku rosyjskich ataków odnotowano przerwy w dostawach prądu w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, kijowskim, rówieńskim, charkowskim, odeskim i czernihowskim.

Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w obwodach kijowskim, dniepropetrowskim i odeskim.

Problemy z dostawami energii elektrycznej utrzymują się również w regionach przyfrontowych. Tam infrastruktura energetyczna codziennie podlega systematycznym atakom w wyniku działań wojennych i rosyjskich ostrzałów.

„Pracownicy energetyki pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej naprawić uszkodzone urządzenia. Prace naprawcze utrudniają długotrwałe alarmy powietrzne oraz zagrożenie ponownymi ostrzałami” – czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatniej doby w Słowiańsku w obwodzie donieckim, podczas wykonywania obowiązków służbowych, brygada energetyków znalazła się pod ostrzałem rosyjskiego drona.

W wyniku ataku jeden pracownik odniósł rany. Został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze udzielają mu niezbędnej pomocy.

W obwodzie charkowskim, z powodu uszkodzeń sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokiego napięcia, konieczne jest stosowanie awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Powrót do planowych harmonogramów będzie możliwy po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

Ministerstwo Energii poinformowało również, że w większości regionów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej, a dla odbiorców przemysłowych wprowadzono harmonogramy ograniczeń mocy.

„Z powodu nieustannych ataków sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej może szybko zmieniać się w ciągu dnia, czasami nawet kilka razy na godzinę” – podkreślono w ministerstwie.

Pracownicy sektora energetycznego nadal naprawiają uszkodzone urządzenia i pracują nad stabilizacją dostaw energii elektrycznej w dotkniętych regionach.

Informuje o tym centrum prasowe Ministerstwa Energii.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzeń obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

W ciągu dnia 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykolaivski za pomocą dronów. W wyniku ataków uszkodzono budynki mieszkalne i samochód – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

W ciągu doby, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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