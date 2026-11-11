Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре, в восьми областях наблюдаются отключения электроэнергии
В течение суток 10 ноября 2026 года российские войска продолжали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро 11 ноября в результате обстрелов часть потребителей осталась без электроэнергии в восьми областях.
По данным Минэнерго, из-за российских ударов отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.
Наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Проблемы с электроснабжением сохраняются и в прифронтовых регионах. Там энергетическая инфраструктура ежедневно подвергается систематическим атакам из-за боевых действий и российских обстрелов.
«Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Восстановительные работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под удар российского беспилотника.
В результате атаки один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.
В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.
Вернуться к запланированным графикам удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Минэнерго также сообщили, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.
«Из-за непрекращающихся атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час», — подчеркнули в ведомстве.
Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и работают над стабилизацией электроснабжения в пострадавших регионах.
Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.
Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.
В течение 10 ноября российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.
В течение суток, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.
Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.