В течение суток 10 ноября 2026 года российские войска продолжали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на утро 11 ноября в результате обстрелов часть потребителей осталась без электроэнергии в восьми областях.

По данным Минэнерго, из-за российских ударов отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

Наиболее сложной остается ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Проблемы с электроснабжением сохраняются и в прифронтовых регионах. Там энергетическая инфраструктура ежедневно подвергается систематическим атакам из-за боевых действий и российских обстрелов.

«Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Восстановительные работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под удар российского беспилотника.

В результате атаки один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь.

В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии.

Вернуться к запланированным графикам удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго также сообщили, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей введены графики ограничения мощности.

«Из-за непрекращающихся атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час», — подчеркнули в ведомстве.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и работают над стабилизацией электроснабжения в пострадавших регионах.

Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

В течение 10 ноября российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.

В течение суток, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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