Wideo: W Wołgogradzie wybuchł ogromny pożar w rafinerii Lukoil

W nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”. Po uderzeniu na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pobliżu nadal słychać było eksplozje.

Kanały monitorujące poinformowały o ataku dronów bojowych na rafinerię w Wołgogradzie. Na terenie strefy przemysłowej wybuchł rozległy pożar. Później serwisy opublikowały informacje o nowych wybuchach bezpośrednio w okolicy zakładu.

„W okolicy rafinerii »Lukoil-Wolgogradnaftopererobka« nadal dochodzi do wybuchów” – podano w komunikacie kanału monitorującego.

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Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andrij Bocharow potwierdził atak dronów na miasto. Według niego w wyniku upadku szczątków dronów na terenie zakładu przemysłowego w południowej części Wołgogradu doszło do lokalnych pożarów. Pożary odnotowano również na przyległym terenie.

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Jednocześnie Bocharow nie sprecyzował, o jakie dokładnie przedsiębiorstwo chodzi. Władze rosyjskie tradycyjnie nie podają nazw konkretnych obiektów infrastruktury paliwowo-energetycznej, które stają się celem ataków.

„Lukoil-Wolgogradnaftopererobka” to jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji i główny producent paliw w Południowym Okręgu Federalnym. Zakład znajduje się w odległości około 350 km w linii prostej od granicy z Ukrainą.

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Rafineria działa od 1957 roku. Jej zdolność przerobowa przekracza 14 mln ton ropy naftowej rocznie. Według danych firmy „Lukoil” stopień przetworzenia wynosi 96,4%. Pozwala to na uzyskanie znacznej ilości gotowych produktów naftowych z surowca.

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Zakład produkuje:

benzynę samochodową;

olej napędowy;

paliwo lotnicze;

olej opałowy;

asfalt oraz inne produkty naftowe.

Szczególne znaczenie ma produkcja paliwa lotniczego. Zakład zaspokaja potrzeby rynku paliwowego południowej Rosji, a jego produkcja ma również znaczenie dla rosyjskiej logistyki wojskowej. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb armii okupacyjnej.

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Rafineria w Wołgogradzie posiada instalacje do pierwotnego i wtórnego przetwarzania ropy naftowej. W szczególności jedna z głównych instalacji, CDU-1, jest w stanie przetwarzać około 6,5 mln ton surowca rocznie. Jej uszkodzenie może znacząco wpłynąć na możliwości produkcyjne zakładu.

Źródła: Exilenova+ i Supernova+

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez zasilania elektrycznego.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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