Видео: В Волгограде вспыхнул масштабный пожар на НПЗ «Лукойла»

В ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка». После удара на территории предприятия возник пожар, а поблизости продолжали раздаваться взрывы.

Мониторинговые каналы сообщили об атаке ударных беспилотников на Волгоградский НПЗ. На территории промышленной зоны вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии ресурсы опубликовали сообщения о новых взрывах непосредственно в районе предприятия.

«Продолжаются взрывы в районе «Лукойл-Волгограднафтопереработка»», — говорилось в сообщении мониторингового канала.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpcp5hm2tg.mp4

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников на город. По его словам, из-за падения обломков БПЛА на промышленном предприятии в южной части Волгограда возникли локальные возгорания. Также возгорания зафиксировали на прилегающей территории.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/volgograd-video-2.mp4

В то же время Бочаров не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Российские власти традиционно не называют конкретные объекты топливно-энергетической инфраструктуры, подвергающиеся ударам.

«Лукойл-Волгограднафтопереработка» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и главный производитель топлива в Южном федеральном округе. Предприятие расположено примерно в 350 км от украинской границы по прямой.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpeccy0ujx.mp4

Завод работает с 1957 года. Его мощность переработки превышает 14 млн тонн нефти в год. По данным компании «Лукойл», глубина переработки составляет 96,4%. Это позволяет получать значительное количество готовых нефтепродуктов из сырья.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1110-97.mp4

Предприятие производит:

автомобильный бензин;

дизельное топливо;

авиационный керосин;

мазут;

битум и другие нефтепродукты.

Особое значение имеет производство авиационного топлива. Завод обеспечивает потребности топливного рынка юга России, а его продукция также имеет значение для российской военной логистики. Ранее Генеральный штаб ВСУ отмечал, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей оккупационной армии.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/1110-91.mp4

Волгоградский НПЗ располагает установками первичной и вторичной переработки нефти. В частности, одна из основных установок CDU-1 способна перерабатывать около 6,5 млн тонн сырья в год. Её повреждение может существенно повлиять на производственные возможности предприятия.

Источники: Exilenova+ и Supernova+

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

Читай нас в