视频：伏尔加格勒卢克石油炼油厂发生大规模火灾

11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯联邦最大的炼油厂之一——“卢克石油-伏尔加格勒炼油厂”。 袭击发生后，厂区内发生火灾，附近持续传来爆炸声。

监测频道报道称，伏尔加格勒炼油厂遭到了攻击型无人机的袭击。工业区内爆发了大规模火灾。随后，相关媒体发布消息称，企业周边区域又发生了新的爆炸。

“‘卢克石油-伏尔加格勒炼油厂’周边地区爆炸仍在持续，”监测频道的报道中写道。

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伏尔加格勒州州长安德烈·博恰罗夫证实了无人机对该市的袭击。据他称，由于无人机残骸坠落，伏尔加格勒南部的一家工业企业发生了局部起火。 此外，在周边地区也发现了起火情况。

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不过，博恰罗夫并未具体说明是哪家企业。俄罗斯当局通常不会透露遭受袭击的具体燃料和能源基础设施设施名称。

“卢克石油-伏尔加格勒炼油厂”是俄罗斯最大的炼油厂之一，也是南部联邦区的主要燃料生产商。该企业直线距离乌克兰边境约350公里。

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该炼油厂自1957年起投入运营，年原油加工能力超过1400万吨。 据“卢克石油”公司数据显示，其炼油深度达96.4%。这使得该厂能够从原油中生产出大量成品油。

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该企业生产：

汽车汽油；

柴油；

航空煤油；

燃料油；

沥青及其他石油产品。

其中，航空燃油的生产尤为重要。该工厂满足俄罗斯南部燃油市场的需求，其产品对俄罗斯军事后勤也至关重要。此前，乌克兰武装部队总参谋部曾指出，该企业参与了为占领军提供物资保障的工作。

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伏尔加格勒炼油厂拥有原油初级和二级加工装置。其中，主要装置之一CDU-1年加工能力约为650万吨。该装置若受损，将对该企业的生产能力产生重大影响。

消息来源：Exilenova+ 和 Supernova+

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，且梁赞部分地区断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。

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