俄罗斯袭击了敖德萨州的能源基础设施，13.5万户用户断电

俄罗斯军队继续对敖德萨州的能源基础设施发动袭击。由于能源设施受损，约13.5万用户断电。此外，据报道还有一人受伤。

据敖德萨州行政管理局消息，能源设施受损事件发生于11月10日晚间及11月11日早晨。受此影响，该州多个地区实施了紧急停电措施。

目前，博尔格拉德、别尔哥罗德-德涅斯特罗夫斯基和敖德萨部分地区的约13.5万用户暂时处于断电状态。

袭击造成一人受伤，目前正在接受必要的医疗救助。

“乌克兰能源”和DTEK敖德萨电网的电力工作人员正在全力抢修，消除袭击造成的后果。专家们正竭尽全力，争取尽快恢复受灾社区的供电。

奥德萨州行政管理局局长奥列格·基珀在Telegram频道上通报了这一消息。

11月10日当天，俄军曾出动无人机袭击尼古拉耶夫州。据该州军事行政当局通报，袭击导致多栋民宅和一辆汽车受损。

截至11月11日上午，过去24小时内，俄罗斯侵略者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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