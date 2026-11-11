Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim; 135 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzeń obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

Według danych Administracji Obwodowej w Odessie uszkodzenia obiektów energetycznych miały miejsce wieczorem 10 listopada oraz rano 11 listopada. W związku z tym w kilku rejonach obwodu wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Obecnie bez prądu pozostaje tymczasowo około 135 tysięcy odbiorców w części rejonów Bolgradzkiego, Biełgorod-Dniestrowskiego i Odeskiego.

W wyniku ataków jedna osoba odniosła obrażenia. Otrzymuje ona niezbędną pomoc medyczną.

Pracownicy „Ukrenergo” oraz DTEK Odesskie Sieci Elektryczne już pracują nad usunięciem skutków ataków. Specjaliści dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej w dotkniętych atakami społecznościach.

Informację tę przekazał na kanale Telegramie przewodniczący Odeskiej Administracji Obwodowej Oleg Kiper.

W ciągu dnia 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykołajowski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń uszkodzono budynki mieszkalne oraz samochód – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

W ciągu doby, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Syniegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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