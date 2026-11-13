Rosyjski dron uderzył w środku drogi w Odessie: dwie osoby zginęły, pięć zostało rannych

Rankiem 13 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Odessę za pomocą drona bojowego. Dron uderzył dokładnie na środku drogi. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a pięć kolejnych odniosło rany.

Początkowo poinformowano o uszkodzeniu prywatnego domu mieszkalnego oraz śmierci jednej osoby w innej dzielnicy miasta.

„Uszkodzono prywatny budynek mieszkalny, w innej dzielnicy miasta zginęła jedna osoba” – poinformował Siergiej Lysak.

Później podano dokładniejsze informacje: liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do dwóch.

Według Siergieja Lysaka w wyniku ostrzału rannych zostało pięć osób, z których dwie znajdują się w stanie krytycznym.

„W wyniku wrogiego ataku na Odessę rannych zostało pięć osób. Dwie z nich znajdują się w stanie krytycznym. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej” – poinformował Lysak.

Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać, że dron eksplodował bezpośrednio na środku drogi. W wyniku uderzenia zginęła dziewczyna, która znajdowała się w samochodzie.

Fala uderzeniowa i odłamki uszkodziły drzewa oraz zaparkowane w pobliżu samochody.

O ataku wroga poinformował szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak.

Rosyjskie wojska zaatakowały obwód czerkaski, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura gazowa. Część mieszkańców została tymczasowo pozbawiona dostaw gazu.

W ciągu doby, od rana 12 do rana 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków na 25 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporoski rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci.

W wyniku ataku drona na obwód sumski 12 listopada zginęło dwóch lokalnych mieszkańców w wieku 57 i 47 lat. Mężczyźni przebywali przy motocyklu w gminie Seredyno-Budskiej w rejonie szostkowskim – poinformował szef Sumskiej Obwodowej Administracji Oleg Grigorow.

W wyniku rosyjskiego ataku na Winnicę ranni zostali ludzie, a także uszkodzony został budynek przedszkola. O skutkach ataku poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną i sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Czytaj nas na