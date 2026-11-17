Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała ekskluzywne nagrania zniszczenia nielegalnie wybudowanego mostu w Kerczu, na których uchwycono serię trafień ukraińskich dronów rakietowych „Palyanytsia”. W wyniku potężnych wybuchów w pobliżu mocowań metalowych łuków konstrukcji część drogowa mostu zawaliła się do wody.

Według informacji służb specjalnych przygotowania i przeprowadzenie tej operacji specjalnej trwały około miesiąca i składały się z siedmiu etapów. Najpierw siły ukraińskie systematycznie niszczyły wrogie środki obrony przeciwlotniczej, radary i systemy walki elektronicznej, po czym przeszły do bezpośrednich uderzeń na samą konstrukcję.

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Na ostatnim etapie bojownicy oddziału specjalnego „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z innymi komponentami Sił Obronnych Ukrainy zastosowali rakiety-drony „Palyanytsia”, ostatecznie niszcząc jeden z metalowych łuków oraz przęsło samochodowe pod nim. Odnotowano również uszkodzenia części kolejowej mostu.

W SBU podkreślono, że jest to już czwarta udana operacja specjalna tej służby przeciwko mostowi krymskiemu, a rosyjski system obrony przeciwlotniczej oraz linie obronne wzniesione wokół przeprawy nie zdołały zapobiec zniszczeniu obiektu.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 17 listopada, że uderzenie na most krymski nastąpiło w siódmym etapie operacji , której przygotowania trwały kilka tygodni.



Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu w Kerczu 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

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