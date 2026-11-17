17 listopada w Równym rosyjski dron spadł na samochody na podwórzu budynku mieszkalnego. Moment upadku zarejestrowała kamera monitoringu.

Na nagraniu widać, jak dron spada na dach jednego z zaparkowanych samochodów, a następnie uderza w sąsiedni pojazd.

Według wstępnych informacji ładunek wybuchowy drona nie wybuchł.

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Następnie saperzy przeprowadzili kontrolowaną detonację amunicji.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Na Placu Niepodległości w Równem zainstalowano prototyp mobilnego schronu, bezpłatnie przekazany miastu przez producenta. Zautomatyzowana metalowa konstrukcja jest przeznaczona dla 15–16 osób, wyposażona w siedzenia, sieć Wi-Fi, oświetlenie, gniazdka elektryczne oraz dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

20 października rosyjscy terroryści zaatakowali cmentarz w Równem. Wrogi dron zaatakował sektor, w którym pochowani są polegli obrońcy Ukrainy.

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