17 ноября в Ровно российский беспилотник упал на автомобили во дворе жилого дома. Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как дрон падает на крышу одной из припаркованных машин, после чего ударяется о соседний автомобиль.

По предварительной информации, боевая часть беспилотника не взорвалась.

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Впоследствии взрывотехники провели контролируемый подрыв боеприпаса.

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На площади Независимости в Ровно установили тестовый образец мобильного укрытия, бесплатно предоставленный городу компанией-производителем. Автоматизированная металлическая конструкция рассчитана на 15–16 человек, оборудована сиденьями, сетью Wi-Fi, освещением, розетками и адаптирована для маломобильных групп населения и людей в инвалидных креслах.

20 октября российские террористы нанесли удар по кладбищу в Ровно. Вражеский дрон атаковал сектор, где похоронены погибшие защитники Украины.

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