У Рівному встановили тестове мобільне укриття та планують ще три

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На майдані Незалежності у Рівному встановили тестовий зразок мобільного укриття, безоплатно наданий місту компанією-виробником. Автоматизована металева конструкція розрахована на 15–16 осіб, обладнана сидіннями, мережею Wi-Fi, освітленням, розетками й адаптована для маломобільних груп населення та осіб на колісних кріслах.

Укриття відчинятиметься автоматично під час оголошення повітряної тривоги.

Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян, міська рада заклала близько 3 млн грн на придбання додаткових трьох аналогічних сховищ для розміщення в місцях масового скупчення людей із подальшим збільшенням їх кількості.

Джерело: Рівненська міська рада.

Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

У Києві розгорівся скандал через ремонт тротуарів замість шкільних укриттів.

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