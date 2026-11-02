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В Ровно установили пробное мобильное укрытие и планируют установить ещё три

UA NEWS 02 Ноября 2026 18:41
В Ровно установили пробное мобильное укрытие и планируют установить ещё три

На площади Независимости в Ровно установили тестовый образец мобильного укрытия, бесплатно предоставленный городу компанией-производителем. Автоматизированная металлическая конструкция рассчитана на 15–16 человек, оборудована сиденьями, сетью Wi-Fi, освещением, розетками и адаптирована для маломобильных групп населения и людей в инвалидных креслах. 

Убежище будет открываться автоматически при объявлении воздушной тревоги.

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Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян, городской совет выделил около 3 млн грн на приобретение еще трех аналогичных укрытий для размещения в местах массового скопления людей с последующим увеличением их количества.

Источник: Ровенский городской совет.

Укрзализныця оборудовала 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области. Они предназначены для защиты людей во время воздушных угроз.

В Киеве разгорелся скандал из-за ремонта тротуаров вместо школьных укрытий.

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