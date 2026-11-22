В воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские войска более 40 раз нанесли удары по пяти районам Днепропетровской области с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб, в результате чего погибла женщина и несколько жителей региона получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В самом Днепре в результате вражеских ударов погибла женщина, ранения получили двое мужчин в возрасте 22 и 49 лет — младший находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести; также повреждены жилые дома, инфраструктура и энергетические объекты.

В Никопольском районе под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины: в тяжёлом состоянии находится 64-летний мужчина, 65-летняя женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована, а 55-летний мужчина лечится дома. В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Покровской, Николаевской и Петропавловской общинам, повредив магазин, автомобили и инфраструктуру; в тяжелом состоянии находится 63-летний мужчина, еще один человек проходит амбулаторное лечение. В Каменском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры и ранения мужчин 51 и 62 лет, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести; в Днепровском районе под ударом оказалась инфраструктура, а в Криворожье поврежден частный дом.

Источник: Днепропетровская областная военная администрация.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по участку газовой службы в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Группы «Нафтогаз».

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вышгородского района Киевской области возросло до трёх человек.

Читай нас в