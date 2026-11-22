2026年11月22日星期日，俄军动用无人机、火炮和航空炸弹，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区发动了40多次袭击，导致一名妇女死亡，该地区多名居民受伤。 第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎通报了这一情况。

在第聂伯罗市，一名妇女因敌方袭击丧生，两名年龄分别为22岁和49岁的男子受伤——其中较年轻者伤势危重， 另一名伤势中等；此外，多栋居民楼、基础设施及能源设施也遭到破坏。

在尼科波尔地区，区中心以及马尔加内茨卡、切尔沃诺格里戈里夫斯卡和波克罗夫斯卡社区均遭到袭击： 一名64岁男子伤势危重，一名65岁妇女伤势中等已被送医，一名55岁男子正在家中接受治疗。 在西涅利科夫地区，俄军袭击了波克罗夫斯克、尼古拉耶夫斯克和彼得罗帕夫洛夫斯克社区，造成商店、车辆及基础设施受损；一名63岁男子伤势危重，另有一人正在接受门诊治疗。 在卡缅斯克区，基础设施遭到破坏，两名51岁和62岁的男子受伤，均被送医救治，伤势为中度；在第聂伯罗区，基础设施遭到袭击；在克里沃罗日地区，一栋私人住宅受损。

消息来源：第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局。

据“乌克兰国家石油天然气集团”新闻处报道，2026年11月22日（周日），俄军向第聂伯罗彼得罗夫斯克州的天然气服务站投掷了一枚制导航空炸弹。

2026年11月22日（周日）晚间，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪梅尔村的袭击造成的遇难人数已升至三人。

关注我们在