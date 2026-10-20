У Рівному російський безпілотник пошкодив могили військових на кладовищі

0:00 / 0:00

20 жовтня російські терористи вдарили по кладовищу у Рівному. Ворожий дрон атакував сектор, де поховані полеглі захисники України.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Очільник ОВА назвав цей удар черговим проявом цинізму та зневаги з боку рф, наголосивши, що для ворога немає різниці, куди саме завдавати ударів — по цивільній інфраструктурі, живих українцях чи місцях поховань.

Джерело: Коваль у телеграмі.

влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі 20 жовтня у Голосіївському районі столиці через. Верхній поверх будівлі загорівся

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами .

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

Читай нас у