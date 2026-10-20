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У Рівному російський безпілотник пошкодив могили військових на кладовищі

UA NEWS 20 Жовтня 2026 18:32
У Рівному російський безпілотник пошкодив могили військових на кладовищі
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20 жовтня російські терористи вдарили по кладовищу у Рівному. Ворожий дрон атакував сектор, де поховані полеглі захисники України.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.  

Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото) фото 1
Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)

Очільник ОВА назвав цей удар черговим проявом цинізму та зневаги з боку рф, наголосивши, що для ворога немає різниці, куди саме завдавати ударів — по цивільній інфраструктурі, живих українцях чи місцях поховань.

Джерело: Коваль у телеграмі.

20 жовтня у Голосіївському районі столиці через влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі загорівся.
 
У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами
 
У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

 

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