+16° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
$ 45.07 € 50.67 zł 11.61
$ 45.07 € 50.67 zł 11.61
+16° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

W Równem rosyjski dron uszkodził groby żołnierzy na cmentarzu

UA NEWS 20 października 2026 18:32
W Równem rosyjski dron uszkodził groby żołnierzy na cmentarzu

20 października rosyjscy terroryści zaatakowali cmentarz w Równem. Wrogi dron zaatakował sektor, w którym pochowani są polegli obrońcy Ukrainy.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Równem, Oleksandr Kowal.  

Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото) фото 1
Окупанти атакували у Рівному кладовище, де поховані військові (фото)

Szef administracji wojskowej określił ten atak jako kolejny przejaw cynizmu i pogardy ze strony Rosji, podkreślając, że dla wroga nie ma znaczenia, gdzie dokładnie zadawać ciosy – czy to na infrastrukturę cywilną, żyjących Ukraińców, czy miejsca pochówku.

Źródło: Kował w Telegramie.

20 października w dzielnicy Holosiivskyi w stolicy dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.
 
W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid”. 
 
W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację