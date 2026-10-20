20 października rosyjscy terroryści zaatakowali cmentarz w Równem. Wrogi dron zaatakował sektor, w którym pochowani są polegli obrońcy Ukrainy.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Równem, Oleksandr Kowal.

Szef administracji wojskowej określił ten atak jako kolejny przejaw cynizmu i pogardy ze strony Rosji, podkreślając, że dla wroga nie ma znaczenia, gdzie dokładnie zadawać ciosy – czy to na infrastrukturę cywilną, żyjących Ukraińców, czy miejsca pochówku.

Źródło: Kował w Telegramie.

dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku 20 października w dzielnicy Holosiivskyi w stolicyw wyniku. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar

W dzielnicy Solomjanska w Kijowie fragmenty drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Szahid ”.

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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