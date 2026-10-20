У Солом’янському районі Києва уламки БпЛА впали на залізничні колії

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У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами.

За його словами, пожежі немає, на місце події прямують екстрені служби.

Нагадаємо, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову почали курсувати червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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