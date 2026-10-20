У Києві через проблеми з електропостачанням зупинився електротранспорт на низці вулиць

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У столиці тимчасово призупинили рух електротранспорту на кількох ділянках через відсутність напруги в енергосистемі.

Рух зупинено на вулицях Дегтярівській, Данила Щербаківського, Якуба Коласа, бульварі Тараса Шевченка, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка, а також біля станцій метро «Лук’янівська» та «Шулявська».

У «Київпастрансі» повідомили, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Джерело: Київпастранс

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