+16° Київ +13° Варшава +17° Вашингтон
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
$ 45.02 € 50.47 zł 11.53
+16° Київ +13° Варшава +17° Вашингтон
Головне Київ

Росіяни вдарили по операційній київського Інституту кардіології

UA NEWS 20 Жовтня 2026 17:47
Росіяни вдарили по операційній київського Інституту кардіології
0:00 / 0:00

Російські війська 20 жовтня завдали удару по будівлі Національного наукового центру імені М. Д. Стражеска НАМН України в Києві, влучивши в приміщення операційної

За словами очільника уряду, унаслідок атаки загиблих немає, однак поранення отримав один із пацієнтів, якому вже надали необхідну медичну допомогу. Посадовець також нагадав, що минулого року будівля медичного закладу вже зазнавала влучання на рівні четвертого поверху.

Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

20 жовтня у Голосіївському районі столиці через влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі загорівся.

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток