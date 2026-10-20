Россияне нанесли удар по операционной киевского Института кардиологии

20 октября российские войска нанесли удар по зданию Национального научного центра имени М. Д. Стражеска НАМН Украины в Киеве, поразив помещение операционной

По словам главы правительства, в результате атаки погибших нет, однако ранение получил один из пациентов, которому уже оказали необходимую медицинскую помощь. Чиновник также напомнил, что в прошлом году здание медицинского учреждения уже подвергалось обстрелу на уровне четвертого этажа.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

попадания обломков вражеского беспилотника в здание медицинского учреждения пострадали два человека. Верхний этаж здания 20 октября в Голосеевском районе столицы в результате. Верхний этаж здания загорелся

В Соломенском районе Киева обломки беспилотника упали на железнодорожные пути. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Российские террористы продолжают атаковать Киев реактивными «Шахедами».

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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