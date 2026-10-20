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Wiadomości Kijów

Rosjanie zaatakowali salę operacyjną kijowskiego Instytutu Kardiologii

UA NEWS 20 października 2026 17:47
Rosjanie zaatakowali salę operacyjną kijowskiego Instytutu Kardiologii

20 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynek Narodowego Centrum Naukowego im. M. D. Strazheska Narodowej Akademii Medycyny i Zdrowia Ukrainy w Kijowie, trafiając w salę operacyjną

Według szefa rządu w wyniku ataku nie ma ofiar śmiertelnych, jednak jeden z pacjentów odniósł obrażenia i otrzymał już niezbędną pomoc medyczną. Urzędnik przypomniał również, że w zeszłym roku budynek placówki medycznej został już trafiony na wysokości czwartego piętra.

Informację tę przekazał na Telegramie premier Serhij Korecki.

20 października w dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy dwie osoby ucierpiały w wyniku uderzenia odłamków wrogiego drona w budynek placówki medycznej. Na najwyższym piętrze budynku wybuchł pożar.

W dzielnicy Solomjanskiej w Kijowie szczątki drona spadły na tory kolejowe. Poinformował o tym we wtorek, 20 października, burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Rosyjscy terroryści nadal atakują Kijów rakietami typu „Shahed”. 

W Kijowie z powodu ostrzału zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

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