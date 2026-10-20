W Kijowie, z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej, wstrzymano ruch pojazdów elektrycznych na kilku ulicach
W stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku odcinkach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej.
Ruch został wstrzymany na ulicach Degtiarivskiej, Danyla Szczerbakowskiego, Jakuba Kolasa, na bulwarze Tarasa Szewczenki, na placu Sewastopolskim, placu Walerija Marczencego, a także w pobliżu stacji metra „Łukjanowska” i „Szuliwska”.
W „Kijówpastrans” poinformowano, że o wznowieniu ruchu i dalszych zmianach w funkcjonowaniu transportu publicznego poinformują w późniejszym terminie.
Źródło: Kyivpastrans
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