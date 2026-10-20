W stolicy tymczasowo wstrzymano ruch transportu elektrycznego na kilku odcinkach z powodu braku napięcia w sieci energetycznej.

Ruch został wstrzymany na ulicach Degtiarivskiej, Danyla Szczerbakowskiego, Jakuba Kolasa, na bulwarze Tarasa Szewczenki, na placu Sewastopolskim, placu Walerija Marczencego, a także w pobliżu stacji metra „Łukjanowska” i „Szuliwska”.

W „Kijówpastrans” poinformowano, że o wznowieniu ruchu i dalszych zmianach w funkcjonowaniu transportu publicznego poinformują w późniejszym terminie.

Źródło: Kyivpastrans

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

Czytaj nas na