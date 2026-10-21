Ukrzaliznytsia zainstalowała 33 mobilne schronienia w Kijowie i obwodzie kijowskim

Ukrzaliznytsia uruchomiła 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń z powietrza.

Zaznaczono, że biorąc pod uwagę zmianę taktyki rosyjskich ataków – długotrwałe, kombinowane uderzenia z wykorzystaniem dronów i rakiet – spółka planuje zainstalować kolejne 128 schronów w stolicy i obwodzie oraz prawie 650 w innych regionach Ukrainy.

Łącznie od początku pełnej inwazji „Ukrzaliznytsia” zainstalowała 434 schrony pierwotne (mobilne).

Schrony są budowane przede wszystkim w najbardziej niebezpiecznych miejscach: w pobliżu obiektów o krytycznym znaczeniu, od których zależy ruch pociągów, a także na stacjach, gdzie nie ma innych obiektów należących do funduszu budowli ochronnych „Ukrzaliznyci”.

Należy zauważyć, że takie konstrukcje modułowe już wielokrotnie dowiodły swojej skuteczności podczas ataków z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BpŁ), pomagając chronić pracowników kolei i ratować życie.

Instalacja wstępnych (mobilnych) schronów stanowi część Planu odporności „Ukrzaliznyci”. Ma on na celu wzmocnienie ochrony pracowników i zapewnienie nieprzerwanego ruchu pociągów nawet w warunkach długotrwałych, złożonych ataków.

Źródło: Ukrzaliznytsia

Przypomnijmy, że Ukrzaliznytsia zainstalowała już ponad 280 mobilnych schronów dla pracowników.

Ukrzaliznytsia odwołuje szereg pociągów od 20 października 2026 roku.

Ukrzaliznytsia zmieniła schemat ruchu do Sum i Lozowej z powodu ostrzałów.

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” uzgodniła finansowanie w formie dotacji w wysokości 100 mln dolarów w ramach projektu RELINC.

Czytaj nas na