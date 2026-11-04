Wideo: W Kijowie powstały ogromne korki na dojazdach do Mostu Południowego

Rankiem 4 listopada na dojazdach do Mostu Południowego w Kijowie powstały znaczne korki. Kierowcy od wielu godzin próbują przedostać się z lewego brzegu na prawy, aby dotrzeć do pracy, szkoły lub załatwić swoje sprawy.

Na filmach opublikowanych w sieci widać, że ruch samochodów prywatnych praktycznie się zatrzymał i posuwa się z trudem. Niektórzy kierowcy próbują ominąć korek i wjechać za środkami transportu publicznego na pas dla autobusów.

„Poranek w Kijowie zaczyna się od korków. Mieszkańcy Kijowa próbują dostać się z lewego brzegu na prawy. Autobusy wciąż powoli się poruszają, jednak pozostałe pojazdy stoją w długich kolejkach” – relacjonuje korespondentka z miejsca zdarzenia.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5478.mp4

Mieszkańcom Kijowa zaleca się uwzględnienie trudnej sytuacji komunikacyjnej podczas planowania podróży po mieście oraz, w miarę możliwości, korzystanie z metra lub wybieranie alternatywnych tras.

Źródło: Novyny.LIVE

Wcześniej w Kijowie całkowicie wstrzymano ruch tramwajów i trolejbusów, uruchomiono dodatkowe autobusy.

Przypomnijmy, że 3 listopada w stolicy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku znacznych uszkodzeń obiektów kijowskiego regionalnego węzła energetycznego, spowodowanych ostrzałem ze strony Rosji.

3 listopada Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów. W wyniku wrogich ataków i uszkodzeń infrastruktury energetycznej stolicy 3 listopada odcięto zasilanie głównych obiektów wodociągowych przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal”.

Czytaj nas na