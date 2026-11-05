Ogrzewanie w Kijowie: kiedy większość budynków otrzyma ogrzewanie i jak długo potrwa podłączanie

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do sieci grzewczej zajmie około 10 dni. Ciepło będzie dostarczane jednocześnie do wszystkich dzielnic stolicy, bez podziału na kolejki w zależności od lokalizacji.

Według urzędnika orientacyjny termin uruchomienia systemu i dostarczenia ciepła wynosi dziesięć dni.

„Orientacyjny czas na uruchomienie systemu i dostarczenie ciepła wynosi 10 dni” – odpowiedział Pantelejew na pytanie o to, ile czasu potrzeba na pełne zapewnienie ogrzewania mieszkańcom Kijowa.

Odliczanie tego terminu rozpoczęło się 2 listopada, kiedy to do budynków w stolicy zaczęto dostarczać ciepło.

Na pytanie uzupełniające RBC-Ukraina, czy większość budynków w stolicy ma otrzymać ciepło do 12 listopada, Piotr Pantelejew odpowiedział twierdząco.

„Z wyjątkiem tych, w których wystąpią sytuacje awaryjne” — zaznaczył.

Urzędnik podkreślił również, że podłączanie ogrzewania odbywa się jednocześnie we wszystkich dzielnicach Kijowa.

„Obecnie nie ma różnic między dzielnicami — ogrzewanie uruchamia się jednocześnie we wszystkich dzielnicach stolicy” — dodał Pantelejew.

Ponadto poinformował, że aktualne dane dotyczące odsetka budynków, w których ogrzewanie już działa, miały zostać opublikowane o godz. 11:00.

Informację tę przekazał podczas briefingu pełniący obowiązki pierwszego zastępcy przewodniczącego KMDA Piotr Pantelejew.

Obecnie w stolicy realizowany jest projekt mający na celu uruchomienie ponad 1,5 GW dodatkowej mocy cieplnej, w szczególności poprzez budowę rezerwowych kotłowni w celu wzmocnienia zaopatrzenia miasta w ciepło w sezonie grzewczym. Poinformował o tym minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk.

16 października w Kijowie rozpoczął się sezon grzewczy, ale jest pewien niuans.

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Wszystkie miejskie placówki medyczne w Kijowie są wyposażone w autonomiczne systemy ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii elektrycznej, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii i sal operacyjnych w przypadku ewentualnych uszkodzeń podstawowej infrastruktury. Informację tę przekazał burmistrz stolicy Witalij Kliczko podczas wizyty kontrolnej w jednej z największych wielospecjalistycznych placówek medycznych na lewym brzegu.

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