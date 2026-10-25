У Києві обіцяють створити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації

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У столиці реалізують проєкт із введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема шляхом будівництва резервних котелень для посилення теплопостачання міста під час опалювального сезону. Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За словами очільника відомства, роботи з будівництва резервних котелень орієнтовно триватимуть близько двох місяців, а на окремих об'єктах монтаж обладнання завершать до кінця грудня.

Для прискорення процесів опрацьовують можливість альтернативного підключення до газових мереж, збільшення кількості будівельних бригад і запровадження декількох змін. Замовниками робіт виступають Служба відновлення у Київській області та Київська міська державна адміністрація. Крім того, місту передали об'єкт із державної у комунальну власність, який стане додатковим джерелом живлення для частини столиці.

Джерело: Калашник у Телеграм-каналі.

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