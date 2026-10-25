W Kijowie zapowiadają utworzenie ponad 1,5 GW dodatkowej mocy cieplnej

W stolicy realizowany jest projekt mający na celu uruchomienie dodatkowej mocy cieplnej o wartości ponad 1,5 GW, w szczególności poprzez budowę rezerwowych kotłowni w celu wzmocnienia zaopatrzenia miasta w ciepło w sezonie grzewczym. Poinformował o tym minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk.

Według szefa resortu prace związane z budową rezerwowych kotłowni potrwają orientacyjnie około dwóch miesięcy, a w niektórych obiektach montaż sprzętu zostanie zakończony do końca grudnia.

Aby przyspieszyć te procesy, rozważa się możliwość alternatywnego podłączenia do sieci gazowych, zwiększenie liczby ekip budowlanych oraz wprowadzenie kilku zmian. Zleceniodawcami prac są Służba Odbudowy w obwodzie kijowskim oraz Kijowska Miejska Administracja Państwowa. Ponadto miastu przekazano obiekt z własności państwowej do własności komunalnej, który stanie się dodatkowym źródłem zasilania dla części stolicy.

Źródło: Kalashnik na kanale Telegram.

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Wszystkie miejskie placówki medyczne w Kijowie są wyposażone w autonomiczne systemy ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii elektrycznej, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie oddziałów intensywnej terapii i sal operacyjnych w przypadku ewentualnych uszkodzeń podstawowej infrastruktury. Informację tę przekazał burmistrz stolicy Witalij Kliczko podczas wizyty kontrolnej w jednej z największych wielospecjalistycznych placówek medycznych na lewym brzegu.

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