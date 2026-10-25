В Киеве обещают создать более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации

В столице реализуется проект по вводу более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности путем строительства резервных котельных для усиления теплоснабжения города в отопительный сезон. Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По словам главы ведомства, работы по строительству резервных котельных ориентировочно продлятся около двух месяцев, а на отдельных объектах монтаж оборудования завершат до конца декабря.

Для ускорения процессов изучается возможность альтернативного подключения к газовым сетям, увеличения количества строительных бригад и введения нескольких смен. Заказчиками работ выступают Служба восстановления в Киевской области и Киевская городская государственная администрация. Кроме того, городу передали объект из государственной в коммунальную собственность, который станет дополнительным источником энергоснабжения для части столицы.

Источник: Калашник в Telegram-канале.

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